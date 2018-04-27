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Роман Зобнин: «Поражение от „Тосно“ в Кубке задело сильнее, чем 0:7 от „Ливерпуля“
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Роман Зобнин: «Поражение от „Тосно“ в Кубке задело сильнее, чем 0:7 от „Ливерпуля“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью RT отметил, что очень тяжело перенес вылет из полуфинала Кубка России от «Тосно» (1:1, пенальти — 4:5). По словам игрока, данное поражение для него более чувствительно, чем разгром от «Ливерпуля» (0:7) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
— Недавно «Спартак» пережил сильнейшее потрясение. Действующий чемпион страны не смог выйти в финал Кубка России уступив скромному «Тосно». Что почувствовали после того, как Денис Глушаков не реализовал решающий пенальти? — Опустошение. Но я почувствовал это уже после того как Нуну Роша сравнял счет. Не знаю, можно ли так говорить, но именно в тот момент меня накрыла депрессия. Стал выходить из этого состояния только спустя два дня. Первые сутки не мог даже спать, постоянно думал о том, что произошло, вспоминал ключевые моменты. Кошки скребли на душе. — Такая же атмосфера как после 0:7 в Ливерпуле? — Нет. Хуже. По крайней мере для меня. Если сравнивать два этих матча, то поражения от «Тосно», задело сильнее. Дело даже в сопернике а в том, что мы очень хотели победить и выиграть Кубок России. Слишком сильны были ожидания от этого турнира. — Последние результаты команды шокировали болельщиков. До такой степени, что послематчевая риторика приняла крайне негативную окраску. Не обидно, что год назад вас носили на руках, а сейчас так сильно критикуют? — Мое мнение: болельщики имеют полное право на это и должны критиковать нас за такие результаты. Я сам максималист, и будь простым поклонником футбола, требовал бы побед, как в каждом конкретном матче, так и чемпионатах с кубками. Однако, все должно быть в меру. — Что вы имеете в виду? — К сожалению, а может быть и к счастью, в нашей стране достаточно много злых людей. Такой менталитет, ничего с этим не поделаешь. Я не имею ввиду, что они злые в каком-то глобальном смысле. Злые по отношению к ситуациям. Пример с Глушаковым тому доказательство — после поражения на него вылилось слишком много негатива, на мой взгляд это перебор.
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