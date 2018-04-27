Уже не мальчик, ещё не муж: Почему Дибала пока не суперзвезда

Пауло Дибала проводит самый результативный сезон в карьере, но при этом подвергается серьезной критике в Италии. Портал "Евро-футбол.ру" рассуждает о том, почему нападающий «Ювентуса» пока не стал звездой мирового масштаба.

Этот сезон в исполнении Дибалы напоминает качели. Старт Серии А выдался для него просто космическим, в 4 матчах аргентинец забил 8 голов. Летом ему торжественно вручили десятый номер, под которым играли великие «бьянконери», и Пауло всеми силами доказывал, что он достойный преемник традиций. Тиффози надеялись, что в команде появился человек, способный претендовать на золотой мяч, а оба испанских гранда стали все активнее посматривать в его сторону.

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Увы, феерия продолжалась недолго, и вскоре начались проблемы. В матче против «Аталанты» Дибала не забил пенальти на последней минуте, и это стало началом его злоключений. Помимо сугубо игровых проблем к ним добавились и личные. Ссора с давней подругой совпала с его голевой засухой, а стоило им отметить вместе Рождество, Пауло забил впервые за 6 матчей. Вдобавок, в сентябре Дибала уволил своего агента, и теперь аргентинца представляют его братья-Густаво и Мариано. Это странным образом совпало с регулярными вбросами в прессу об интересе к футболисту со стороны "Реала" , «Барселоны» и «ПСЖ», и руководству «Ювентуса» не могло это понравиться.

Ушлые братья не только потребовали пересмотра всех рекламных соглашений, но даже заикнулись о повышении зарплаты, и это, с учетом того, что совсем недавно Дибала подписал один из самых лучших контрактов в итальянском футболе. Боссы «старой синьоры» не стали этого терпеть и настойчиво посоветовали своей звезде несколько унять родственников, что тот, предсказуемо воспринял в штыки. Отсюда и брань в адрес Аллегри после замен, и вялая игра и общее настроение футболиста, который в эти моменты больше напоминал капризного ребенка, чем претендента на «Золотой мяч».

Не пошли на пользу Дибале и тактические эксперименты главного тренера, который стал все чаще использовать схему 4-3-3, идеально подходящую для большинства игроков, но только не для Пауло. На правом и левом фланге ему не так комфортно, как в центре, но, к счастью для Дибалы, Аллегри достаточно гибкий тактик, и не требует от аргентинца строгой игры по позиции, иначе тот рисковал бы плотно сесть на скамейку не только из-за воспитательных мер. Футболист его калибра должен лучше адаптироваться к изменениям, но пока выходит не слишком хорошо, и из-за этого десятка «Ювентуса» может пропустить мундиаль.

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Осенью Пауло неосторожно обмолвился о сложности играть вместе с Месси, а в Аргентине это почти смертельный приговор. Авторитет Лео настолько высок, что любое слово против него, может поставить крест на карьере в сборной. Главный тренер «альбиселесты», не мудрствуя лукаво, перестал вызывать Дибалу, согласившись, что двум творцам сложно ужиться вместе на поле. С большой долей вероятности, можно сказать, что нападающий «Ювентуса» не приедет в Россию. Месси не нужен конкурент, способный, в теории, его затмить, а на роль запасных есть более покладистые ребята.

Парадоксально, но Дибала еще ни разу не сталкивался с таким давлением со стороны, а ведь он проводит самый результативный сезон в карьере. На его счету 21 гол в 29 матчах, звание лучшего снайпера «Ювентуса» и уникальное достижение в виде трех хет-триков в выездных матчах. Беда в том, что этого становится мало, от Дибалы ждут чего-то большего, чем голы в ворота «Беневенто» и «Вероны». Перед началом сезона все в Турине в один голос утверждали о важности Лиги чемпионов, о стремлении наконец-то взять заветный трофей, и Пауло отводили в этих планах ведущую роль.

К сожалению, с задачей аргентинец не справился. В 8 матчах он забил лишь 1 гол, но что еще хуже, отвратительно сыграл в трех матчах против испанских грандов. И если результаты «Ювентуса» в обоих матчах против «Барселоны» не слишком повлияли на дальнейшие расклады, то ужасающая игра Пауло против «Реала», а также его красная карточка стала серьезным ударом для «старой синьоры». Как и в финальном матче, Дибала выглядел абсолютно потерянным, а безуспешные попытки пройти Рамоса и Варана привели к срыву во втором тайме. Стоит отметить, что без него «Ювентус» выдал свой лучший матч в сезоне и был очень близок к тому, чтобы пробиться в полуфинал.

Вскоре Дибала провалил еще один ключевой матч против «Наполи» и даже был заменен по истечению первого тайма. В самых важных матчах сезона Пауло выглядит бледной тенью самого себя, и это большая проблема. Он уже перерос уровень подающего надежды таланта и уже должен быть лидером, ведущим команду за собой, но вместо этого в нем до сих пор сидит талантливый мальчик, только что переехавший в Турин из Палермо, которым все должны восхищаться. Он уже звезда, но если Дибала действительно хочет встать на новую ступень, ему просто необходимо покопаться в себе и сделать правильные выводы. Большие игроки блистают в больших матчах, и будет очень обидно, если такой неординарный футболист, имеющий все шансы стать преемником самого Месси, остановится на этом уровне, а не сделает шаг на самый верх.