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ПСЖ сделал предложение Венгеру
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ПСЖ сделал предложение Венгеру
Soccer News
1 час назад
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Soccer News
Руководство ПСЖ хочет видеть
Арсена Венгера
у руля команды.
Как сообщает The Sun, боссы парижан считают, что Венгер идеально подходит на замену Эмери, который летом покинет клуб.
Отмечается, что ПСЖ предложил Венгеру четырехлетнее соглашение.
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