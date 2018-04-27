Центральный спортивный клуб Армии отмечает свое 95-летие

В рамках мероприятия впервые прошла церемония награждения лауреатов премии «Армеец года», в которой принял участие первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов.

27 апреля в концертном зале «Крокус Сити Холл» состоялся торжественный концерт, посвященный 95-летию ЦСКА.

В рамках мероприятия впервые прошла церемония награждения лауреатов премии «Армеец года». Ежегодная премия учреждена с целью популяризации спорта и поддержки армейских атлетов. Награждение победителей прошло в 13 разных номинациях: от лучших спортсменов до специальной премии «За преданность Клубу».

«Вы наша гордость, вы наша надежда, вы наша слава, вы слава всей России и Вооруженных Сил. Позвольте пожелать вам крепчайшего здоровья, пожелать чтить крепчайшие традиции и заслуги ветеранов», — сказал первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов, открывая церемонию награждения.

В номинации «Хранитель традиций» победа была присуждена ровеснику ЦСКА, участнику Великой Отечественной Войны, полковнику Ивану Покусаеву, который возглавлял армейский клуб с 1976 по 1982 г.

В номинации «Детский тренер года» победил заслуженный тренер России по боксу Дмитрий Каракаш — старший тренер СШОР по боксу и кикбоксингу им. В. П. Ульянича. За 17 лет тренерской деятельности в ЦСКА он подготовил 22 мастера спорта России и одного мастера спорта международного класса. В этом году его ученики стали финалистами Первенства России среди старших юношей, старших юниоров, победителями международного турнира среди юниоров памяти Дана Поздняка.

В номинации «Восходящая звезда» среди мальчиков победу праздновал мастер спорта по боксу, чемпион России, серебряный призер первенства Европы Альберт Батыргазиев. Воспитанник тренера ЦСКА Руслана Куштанова весной выиграл чемпионат России по кикбоксингу в разделе «фулконтакт».

В номинации «Восходящая звезда» среди девочек лучшей стала Аксана Гатауллина — воспитанница СДЮШОР ЦСКА по легкой атлетике имени Н. А. Пономаревой, Чемпионка России среди девушек в прыжке с шестом. Рекордсменка России среди юниоров совершила прыжок на 4 метра 45 см. Аксана Гатауллина — победитель и призер Первенства Москвы по прыжкам в длину и в беге с барьерами (60 метров).

В номинации «Спортсмен года по Олимпийским видам спорта» победил Антон Чупков — младший сержант ВС РФ, чемпион мира, бронзовый призёр Игр XXXI Олимпиады на дистанции 200 метров брассом, заслуженный мастер спорта России.

В номинации «Лучшая действующая спортсменка по Олимпийским видам спорта» победила Гульназ Губайдуллина — российская пятиборка, чемпионка мира 2017 года по современному пятиборью в Каире, первая за 20 лет победительница личного турнира на ЧМ в истории России.

В номинации «Спортсмен года по неолимпийским видам спорта» победил Эдуард Хренников — заслуженный мастер спорта России (спортивное ориентирование на лыжах), майор ВС, 14-кратный чемпион мира, 8-кратный чемпион Европы, многократный победитель Всемирных военных игр CISM, четырехкратный победитель III зимних Всемирных военных игр в Сочи-2017, 4-кратный победитель общего зачета Кубка мира.

Среди девушек в данной номинации победила Марина Мохнаткина — российская самбистка, 7-кратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, 5-кратная чемпионка мира, Заслуженный мастер спорта России. На летней Универсиаде в Казани Марина Мохнаткина возглавила женскую сборную и завоевала золотую медаль в весовой категории до 68 кг.

В номинации «Лучшая команда года» победа досталась ПХК ЦСКА — финалисту розыгрыша Кубка Гагарина сезона 2017-2018 годов, победителю Западной конференции. Армейские хоккеисты в составе сборной России стали победителями Олимпийских игр-2018 в Южной Корее. Воспитанники детской школы по хоккею ЦСКА –2006 г.р. выиграли Суперфинал Международного турнира детских хоккейных команд КХЛ (Кубок Газпром нефти). Молодежная хоккейная команда «Красная Армия» в 2017 году стала обладателем Кубка Харламова, а также Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд, став единственными в истории двукратными обладателями трофея.

В номинации «Тренер года» победу праздновала мастер спорта СССР международного класса. Заслуженный тренер России Елена Буянова — советская фигуристка, первая в советской истории призёр чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании. Старший тренер-начальник команды ЦСКА по фигурному катанию Елена Германовна подготовила бронзовую призёрку Чемпионата России, участницу Олимпийских игр Марию Сотскову, а также серебряного призера первенства мира Артура Даниеляна.

В номинации «За преданность клубу и идеалам спорта» победа досталась Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову, в чьем творчестве особое место занимают сочинения, посвященные армейскому спорту.

В специальной номинации «Движение вверх» награда досталась участникам знаменитого «мюнхенского» финала по баскетболу 1972 года Алжану Жармухомедову и Ивану Едешко.

В другой специальной номинации «За преданность клубу и идеалам спорта» победу решением жюри присудили станции метро ЦСКА, которая была открыта в рамках празднования 95-летия клуба.

В номинации «Спортивная династия» победа досталась семье прославленных тренеров Тарасовых.

В номинации «Спортивный подвиг» победил хоккеист Кирилл Капризов, забивший решающую шайбу в финале Олимпиады в корейском Пхенчхане.

Праздничный концерт станет ярким и зрелищным событием, сочетающим в себе как чествование спортсменов, так и концертную программу с участием звезд российской эстрады, театра и кино.

В торжественном мероприятии приняли участие выдающиеся армейские спортсмены, государственные, политические и общественные деятели, руководство Министерства обороны Российской Федерации, представители науки, культуры и искусства, поклонники Клуба.