Роман Зобнин: «Посещают мысли, что после окончания контракта со „Спартаком“ не найду нового клуба»

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью RT отметил, что не считает себя игроком, который на уровне чемпионата России заиграл по-настоящему. — В одном из интервью, вы сказали, что когда впервые попали в сборную, смотрели на старожилов команды, как на звезд, и видели в них пример для подражания. Теперь вы сами стали кумиром для подражания?

— Не ощущаю себя таким. Мне кажется, что я еще должен многого достичь. Я говорю не только о сборной, но и о лиге. На уровне РФПЛ не считаю себя игроком, который заиграл по-настоящему. Если честно, порой меня посещают мысли, что после окончания контракта со «Спартаком», не найду нового клуба и останусь без работы.

— Но вы же ключевой игрок даже для национальной команды.

— Наверное, я не могу объективно себя оценивать, всё кажется, что чего-то не хватает.

— Новые стадионы, звезды футбола, болельщики со всех концов света… Послужит ли это импульсом для развития футбола в стране?

— Мне кажется, дело не в стадионах, а в нас самих. Я имею ввиду, что все будет зависеть от того, как сыграет наша сборная. Выйдем из группы — в стране зафиксируют резкий скачок интереса к этому виду спорта. Не выйдем — ничего не поменяется.

— Невыход из группы станет провалом? — Стопроцентным! По крайне мере для меня. И дело даже не в том, что мы играем у себя дома. Это касается любого крупного турнира и за пределами страны. Раз болельщики требуют от нас участия в плей-офф, значит, видят в нас потенциал и способность добиться этого. Любой другой результат — провальный. В нынешнем сезоне 24-летний Зобнин провел за «Спартак» 11 матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 2021 года.