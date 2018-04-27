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Роман Зобнин: «Посещают мысли, что после окончания контракта со „Спартаком“ не найду нового клуба»
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Роман Зобнин: «Посещают мысли, что после окончания контракта со „Спартаком“ не найду нового клуба» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью RT отметил, что не считает себя игроком, который на уровне чемпионата России заиграл по-настоящему. — В одном из интервью, вы сказали, что когда впервые попали в сборную, смотрели на старожилов команды, как на звезд, и видели в них пример для подражания. Теперь вы сами стали кумиром для подражания?
— Не ощущаю себя таким. Мне кажется, что я еще должен многого достичь. Я говорю не только о сборной, но и о лиге. На уровне РФПЛ не считаю себя игроком, который заиграл по-настоящему. Если честно, порой меня посещают мысли, что после окончания контракта со «Спартаком», не найду нового клуба и останусь без работы.
— Но вы же ключевой игрок даже для национальной команды.
— Наверное, я не могу объективно себя оценивать, всё кажется, что чего-то не хватает.
— Новые стадионы, звезды футбола, болельщики со всех концов света… Послужит ли это импульсом для развития футбола в стране?
— Мне кажется, дело не в стадионах, а в нас самих. Я имею ввиду, что все будет зависеть от того, как сыграет наша сборная. Выйдем из группы — в стране зафиксируют резкий скачок интереса к этому виду спорта. Не выйдем — ничего не поменяется.
— Невыход из группы станет провалом? — Стопроцентным! По крайне мере для меня. И дело даже не в том, что мы играем у себя дома. Это касается любого крупного турнира и за пределами страны. Раз болельщики требуют от нас участия в плей-офф, значит, видят в нас потенциал и способность добиться этого. Любой другой результат — провальный. В нынешнем сезоне 24-летний Зобнин провел за «Спартак» 11 матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 2021 года.
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