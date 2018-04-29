В Удмуртии бойцы Росгвардии задержали уроженца Луганской области 

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Фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии
Не так давно сотрудники Росгвардии по Удмуртии задержали 49-летнего уроженца города Краснодон Луганской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники отделения патрулировали территорию в Игринском районе и получили из дежурной части сообщение о том, что сработала тревожная кнопка на одной из заправок в посёлке Игра.
— Прибыв на место, они увидели и задержали гражданина, который вел себя неадекватно, выражался в адрес работников станции нецензурной бранью и повышал на них голос, — рассказали в пресс-службе.
При проверке документов оказалось, что его разыскивают в Кировской области за преступление в сфере оборота оружия.
— Задержанный передан для дальнейшего разбирательства прибывшим сотрудникам полиции, — дополнили в пресс-службе.
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