Сергей Сироткин: первые практики в Баку получились неравноценными

Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин после стартового дня свободных заездов Гран-при Азербайджана поделился впечатлениями от практик, в которых он сначала попал в восьмерку лучших, а затем откатился на не слишком престижное 17-е место.

"Контраст между началом и окончанием дня получился сильным, — цитирует Сироткина пресс-служба Williams. — Первая практика прошла очень хорошо с учетом проделанной работы и собранной информации. Было здорово видеть обе наши машины в Топ-10, так что день начался хорошо".

"Во второй практике нам повезло меньше. Я был несколько ограничен из-за комплектов шин, которые были у меня в распоряжении — потому что у меня был всего один квалификационный комплект, а все остальные шины были более жесткими и уже использованными. В такой ситуации было сложно выжать из машины максимум на короткой дистанции", — продолжает пилот.

"Что касается тренировки на длинной дистанции, то она получилась скомканной из-за трафика. Я сумел проехать пару чистых кругов, но не думаю, что они получились хорошими из-за износа и перегрева покрышек. Досадно, что так вышло, ведь утром все началось хорошо, но эта сессия получилась одной из худших, что расстраивает", — сказал Сергей.