Ещё
Сергей Сироткин: первые практики в Баку получились неравноценными
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Сироткин: первые практики в Баку получились неравноценными 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин после стартового дня свободных заездов Гран-при Азербайджана поделился впечатлениями от практик, в которых он сначала попал в восьмерку лучших, а затем откатился на не слишком престижное 17-е место.
"Контраст между началом и окончанием дня получился сильным, — цитирует Сироткина пресс-служба Williams. — Первая практика прошла очень хорошо с учетом проделанной работы и собранной информации. Было здорово видеть обе наши машины в Топ-10, так что день начался хорошо".
"Во второй практике нам повезло меньше. Я был несколько ограничен из-за комплектов шин, которые были у меня в распоряжении — потому что у меня был всего один квалификационный комплект, а все остальные шины были более жесткими и уже использованными. В такой ситуации было сложно выжать из машины максимум на короткой дистанции", — продолжает пилот.
"Что касается тренировки на длинной дистанции, то она получилась скомканной из-за трафика. Я сумел проехать пару чистых кругов, но не думаю, что они получились хорошими из-за износа и перегрева покрышек. Досадно, что так вышло, ведь утром все началось хорошо, но эта сессия получилась одной из худших, что расстраивает", — сказал Сергей.
Вести.Ru: последние новости
Лоран Блан может возглавить "Челси" Snapchat представила новые очки-камеру Армения: "Дашнаки" вышли из коалиции с республиканцами
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Англия в истерике. Символ страны решили продать2
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского8
Украинскому борцу запретили ехать в РФ22
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение