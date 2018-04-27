Опубликовано видео с места взрыва на полигоне, где погиб ребёнок

Появилось видео с места взрыва на заброшенном полигоне бывшей воинской части. Материалы предоставлены СУ СК по Калининградской области.

На кадрах видны осколки взорвавшегося боеприпаса. Пока неизвестно, что именно детонировало. Над этим работают специалисты Следственного комитета.

Ранее бабушка погибшего мальчика рассказала корреспонденту калининградских Вестей, что трое детей находились на территории бывшей танковой воинской части. Дети собирали металлолом, чтобы сдать его и купить на вырученные деньги сладости. По её словам дети нашли мину и хотели её разобрать на части. Её внук бросал в снаряд камни, а потом подошёл и стукнул по ней булыжником, за ударом последовал взрыв. Ребёнок скончался на месте, одна девочка получила травмы, вторая — нет.

Бабушка погибшего на полигоне мальчика: дети собирали металлолом, чтобы купить сладости (видео)

видео: СУ СК по Калининградской области