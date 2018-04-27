Ещё
Mercedes-Benz попрощался с гонками DTM аркадной гонкой из 1980-х
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz попрощался с гонками DTM аркадной гонкой из 1980-х 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz попрощалась с немецким кузовным чемпионатом DTM игрой в стиле аркадных гонок из 80-х и 90-х. Сыграть в игру можно на специальной странице на сайте марки.
Каждый игрок, оставивший адрес своей электронной почты, примет участие в специальном розыгрыше, итоги которого подведут в сентябре. Из всех участников в случайном порядке компьютер выберет пятерых, однако в следующий тур смогут пройти только трое.
Они сразятся друг с другом в игру на специальном мероприятии «Мерседеса», которое пройдет в рамках финальной гонки DTM этого сезона на «Хоккенхаймринге». Победитель получит возможность стать пассажиром гоночного автомобиля Mercedes-AMG C63 DTM, который прокатит его по автодрому.
Эволюцию гоночных симуляторов за 34 года показали в одном ролике
Об уходе из DTM компания Mercedes-Benz объявила в середине прошлого года. Вместо кузовного чемпионата марка будет принимать участие в гонках электрокаров Формула-Е, куда она выставит заводскую команду. В гонках экомобилей немцы появятся в 2019 году.
А вы уже читаете
«Мотор» в Телеграме?
Motor.ru: последние новости
Видео: пилоты Формулы-1 устроили в Азербайджане гонку на «Нивах» Страна выбрала «Народного пилота» Команду Формулы-1 впервые возглавила женщина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение17
Родченкова предложили «раздолбать»35
Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную20
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского1
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение