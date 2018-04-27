«Чертаново» разгромило владимирское «Торпедо»

В матче 21-го тура первенства России в группе «Запад» ПФЛ «Чертаново» на выезде нанесло разгромное поражение владимирскому «Торпедо» со счетом 4:1.

В другой игре «Луки-Энергия» сыграла вничью со «Псковом-747» (1:1).

Первенство России

Группа «Запад»

21-й тур "Торпедо" (Владимир) — «Чертаново» (Москва) — 1:4 (0:1)

Голы: Сарвели, 14 (0:1). Цыпченко, 48 (0:2). Баев, 75 (1:2). Зиньковский, 80 (1:3). Зиньковский, 85 (1:4).

Удаление: Цыпченко (Чертаново), 60.

Судья: Сараев (Санкт-Петербург).

27 апреля. Владимир. Стадион «Торпедо».

"Луки-Энергия" (Великие Луки) — «Псков-747» (Псков) — 1:1 (0:0)

Голы: Решетников, 57 (1:0). Сакадеев, 58 (1:1).

Судья: Кузнецов (Иваново).

27 апреля. Великие Луки. Стадион «Экспресс».

Турнирная таблица группы «Запад» ПФЛ