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«Чертаново» разгромило владимирское «Торпедо»
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«Чертаново» разгромило владимирское «Торпедо» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В матче 21-го тура первенства России в группе «Запад» ПФЛ «Чертаново» на выезде нанесло разгромное поражение владимирскому «Торпедо» со счетом 4:1.
В другой игре «Луки-Энергия» сыграла вничью со «Псковом-747» (1:1).
Первенство России
Группа «Запад»
21-й тур  "Торпедо" (Владимир) — «Чертаново» (Москва) — 1:4 (0:1)
Голы: Сарвели, 14 (0:1). Цыпченко, 48 (0:2). Баев, 75 (1:2). Зиньковский, 80 (1:3). Зиньковский, 85 (1:4).
Удаление: Цыпченко (Чертаново), 60.
Судья: Сараев (Санкт-Петербург).
27 апреля. Владимир. Стадион «Торпедо».
"Луки-Энергия" (Великие Луки) — «Псков-747» (Псков) — 1:1 (0:0)
Голы: Решетников, 57 (1:0). Сакадеев, 58 (1:1).
Судья: Кузнецов (Иваново).
27 апреля. Великие Луки. Стадион «Экспресс».
Турнирная таблица группы «Запад» ПФЛ
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