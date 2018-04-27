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Роман Зобнин: «Если Суарес меня укусит, то упаду, закричу и попрошу удаления для него»
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Роман Зобнин: «Если Суарес меня укусит, то упаду, закричу и попрошу удаления для него» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин надеется, что чемпионат мира-2018 удачно сложится для Александра Головина и Федора Смолова. По его словам, самым интересным игроком в составе соперников является форвард уругвайцев Луис Суарес.
— Выберете самого интересного игрока из состава будущих соперников на чемпионате мира?
— Для меня это Луис Суарес. Будет ли он кусаться и на этом ЧМ? Надеюсь, если покусает, то не меня. А меня… упал бы, закричал и попросил удаления для него (Смеется).
— Есть ли среди участников грядущего ЧМ-2018 команды, за которыми вы будете наблюдать наиболее пристально?
— Наверное, за Бразилией. Я играл против этой команды, против её игроков и мне будет крайне интересно понаблюдать за тем как они покажут себя в матчах с Коста-Рикой и Сербией. Тоже самое с Бельгией — свои силы я против них попробовал, хочу посмотреть как это сделают другие. Вообще у меня так всегда. К примеру, после матча с «Ливерпулем», стал чаще обращать внимание на их матчи.
— С командами определись. А за какими игроками будете наблюдать?
— Не знаю. Наверное, не буду за кем-то отдельно следить. Лучше посмотрю на наших ребят. На Александра Головина, Федора Смолова. Хочется чтобы этот ЧМ для них сложился успешно и позволил ребятам уехать играть в европейские чемпионаты. Сложится ли там у них, это уже зависит от них. Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Напомним, что в группе А хозяева турнира встретятся со сборными Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.
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