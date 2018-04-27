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Причиной крушения самолёта с футболистами «Шапекоэнсе» стала нехватка топлива
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Причиной крушения самолёта с футболистами «Шапекоэнсе» стала нехватка топлива 

RT на русском 1 час назад
Мигель Комачо, руководитель следственной комиссии расследовавшей крушение самолёта с футболистами бразильского «Шапекоэнсе», сообщил, что причиной авиакатастрофы стала нехватка топлива на борту.
«Крушение произошло из-за недостатка топлива в самолёте по причине ненадлежащего контроля со стороны авиакомпании», — приводит слова Комачо Marca.
29 ноября 2016 года в Колумбии потерпел крушение самолёт, который перевозил бразильскую команду «Шапекоэнсе». В результате катастрофы в живых остались шесть человек — три футболиста и три члена экипажа.
Ранее сообщалось, что суд бразильского штата Санта-Катарина запретил показ документального фильма о футбольном клубе «Шапекоэнсе» и произошедшей в ноябре 2016 года авиакатастрофе, в которой погибли почти все игроки команды.
RT на русском: последние новости
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