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Почеттино: «Работаю в каждом проекте так, будто собираюсь остаться в нем на всю жизнь»
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Почеттино: «Работаю в каждом проекте так, будто собираюсь остаться в нем на всю жизнь» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино оценил выступления своей команды.
"Я работаю. Работаю в каждом проекте так, будто собираюсь остаться в нем на всю жизнь. Клуб движется в нужном направлении. Нас не нужно сравнивать с другими командами, нам нужно время, чтобы начать побеждать.
Нам потребовалось три или четыре года, чтобы начать конкурировать с такими клубами, как "Манчестер Юнайтед", «Челси» или «Ливерпуль», но нам есть над чем работать.
"Тоттенхэм" — захватывающий проект, он отличается от других клубов. У меня все еще есть трехлетнее соглашение, поэтому ответ на вопрос о мое возможном уходе очевиден. Я всегда говорю, что футбол — это подарок, а решение о будущем принимает владелец клуба" — приводит слова Покеттино Sky Sports.
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