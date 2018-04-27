Гигантская выдра одолела двух голодных ягуаров

В Бразилии гигантская выдра сумела прогнать двух голодных ягуаров, которые пришли на водопой, пишет National Geographic . Издание публикует видео, которое снял сотрудник организации Panthera, занимающейся охраной больших кошек.

Заметив приближение самок ягуара, которым в Panthera дали клички Медроза и Джайю, выдра начала шуметь и качать головой. Ее агрессивное поведение смутило хищниц, и они предпочли ретироваться.

Рафаэл Хоогестайн (Rafael Hoogesteijn), запечатлевший эту сцену на видео, утверждает, что мать Медрозы и Джайю без труда расправлялась с кайманами, но старалась избегать гигантских выдр. По его словам, молодые самки могли испугаться выдры, потому что никогда не видели, как их мать обходится с такими зверями.

Осторожное отношение к гигантским выдрам характерно и для других ягуаров. На еще одном видео, снятом сотрудниками Panthera, семейство разъяренных выдр прогнало хищника, который приблизился к гнезду с их детенышами.

Гигантские выдры — речные хищники, обитающие в тропических лесах бассейна Амазонки. Вырастают до 170 сантиметров в длину, собираются группами до двадцати особей и охотятся на рыбу, птиц и змей, в том числе анаконд. Ученым известен только один случай гибели представителя этого вида в результате нападения ягуара.

В 2017 году в Ирландии выдра пришла в один из супермаркетов сети Tesco и укусила за палец мужчину, который попытался ее выгнать. Местные жители считают, что зверю пришло преодолеть несколько трасс, чтобы попасть в магазин.