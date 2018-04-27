«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в группе на чемпионате РФПЛ по FIFA 18

Состоялась жеребьевка финальной стадии eFootball RFPL Championship, которая состоится в эти выходные. На платформе Play Station 4 в первой группе сыграют Андрей «Timon» Гурьев (ЦСКА), Хан «han_tigr» Балабеков ("Анжи"), Владислав «Xabik7» Хабибулин ("Урал"), Дмитрий «Maarsik» Искра (победитель отбора), Андрей «22dron11» Коннов ("Краснодар"), а во второй — Давлят «ShutRus» Сагитов ( "Спартак" ), Руслан «RusPro» Уразбахтин ("Уфа"), Роберт «Ufenok77» Фахретдинов ("Локомотив"), Антон «Anton_profifa» Елькин ("Амкар"), Кирилл «Aruhito» Ординарцев (победитель отбора). На платформе Xbox One в первой группе выступят Дмитрий «Dimontello» Катыкин ("Арсенал"), Антон «Antoxa1337» Жуков ("Рубин"), Богдан «Baga» Астанин (победитель отбора), Мохмад «SwonkyPifPaf» Асуев ("Ахмат"), Антон «Klenoff» Кленов ("Динамо М"), а во второй — Владислав «Lakorini» Лунев ("Тосно"), Кирилл «King» Погожев ("СКА-Хабаровск"), Александр «Sandor» Фофанов (победитель отбора), Сергей «Kefir» Никифоров ("Ростов") и Павел «JhonnyGrime» Пурювкин. Последний играет на турнире вместо киберфутболиста "Зенита" , так как клуб отказался от участия в данном турнире. В плей-офф из каждой группы выйдет по три киберфутболиста. Победители на каждой платформе получат путевку на отборочный турнир чемпионата мира. РФПЛ проведет собственный чемпионат по FIFA 18