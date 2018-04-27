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«Зенит» хочет приобрести бразильского защитника
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«Зенит» хочет приобрести бразильского защитника 

Свободная пресса 59 минут назад
Петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения защитник Бразильского «Сан-Паулу» Жуниора Тавареса. «Сине-бело-голубые» уже сделали официальное предложение по трансферу 21-летнего игрока, сообщает «Спорт День за Днём».
Как утверждает источник, клуб из Петербурга рассматривает Тавареса в качестве замены Доменико Кришито, который покинет клуб после окончания текущего сезона.
По данным издания, приобретение бразильского защитника может обойтись «Зениту» в сумму в размере 7 миллионов евро.
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