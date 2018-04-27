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Внук Билялетдинова: «Дед со мной всегда открыт»
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Внук Билялетдинова: «Дед со мной всегда открыт» 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Игрок юношеской сборной России Александр Романов в интервью «СЭ» отметил, что обсуждает игровые моменты со своим дедом — Зинэтулой Билялетдиновым.
— Вы производите впечатление открытого человека, в отличие от вашего деда. Каков он в семье?
— Ну, со мной он всегда открыт (улыбается).
— Какой самый дельный совет получили от него?
— Мы часто разбираем каждый момент моей игры. Он подсказывает, как правильно, и я прислушиваюсь ко всем его советам.
— Часто звонит во время ЮЧМ?
— Да, конечно. Я его поздравил с победой в Кубке Гагарина. В то же время он спросил, как дела у меня. Мы обсудили некоторые эпизоды наших матчей. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Полное интервью Александра Романова
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