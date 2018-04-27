Внук Билялетдинова: «Дед со мной всегда открыт»

Игрок юношеской сборной России Александр Романов в интервью «СЭ» отметил, что обсуждает игровые моменты со своим дедом — Зинэтулой Билялетдиновым.

— Вы производите впечатление открытого человека, в отличие от вашего деда. Каков он в семье?

— Ну, со мной он всегда открыт (улыбается).

— Какой самый дельный совет получили от него?

— Мы часто разбираем каждый момент моей игры. Он подсказывает, как правильно, и я прислушиваюсь ко всем его советам.

— Часто звонит во время ЮЧМ?

— Да, конечно. Я его поздравил с победой в Кубке Гагарина. В то же время он спросил, как дела у меня. Мы обсудили некоторые эпизоды наших матчей. ( Евгений БЕЛОУСОВ

Полное интервью Александра Романова