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Почти 400 волонтеров будут работать на тестовом матче на «Самара Арене»
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Почти 400 волонтеров будут работать на тестовом матче на «Самара Арене» 

ТРК Губерния 52 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
245 добровольцев от Оргкомитета «Россия-2018» и 140 городских волонтеров заканчивают подготовку к матчу «Крылья Советов» — «Факел». Тестовый матч станет первым серьезным испытанием не только для главного спортивного объекта Самары, но и для людей, которые будут работать на стадионе во время игр ЧМ-2018. Подготовка волонтеров началась еще осенью 2017 года, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области со ссылкой на Оргкомитет «Россия-2018». Добровольцы, прошедшие обучение, будут встречать зрителей, помогать им сориентироваться на «Самара Арене» и решать все возникающие вопросы. Всего в их работе 15 функциональных направлений, в том числе и взаимодействие со СМИ. Координировать игру «Крыльев Советов» с «Факелом» будут 385 волонтеров. А всего к работе на матчах чемпионата мира в Самарской области привлекут более 2,5 тысяч добровольцев.
Фото: ТРК «Губерния»
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