Прогноз на матч Суонси — Челси: как выступит команда Конте в Уэльсе

Субботнюю часть тридцать шестого тура чемпионата Англии закроют «Суонси» и «Челси». Команда Карлуша Карвальяла ещё не обеспечила себе место в Премьер-лиге на следующий сезон, поэтому будет стараться зацепиться за очки. Команда Антонио Конте, в свою очередь, ещё не потеряла надежды на финиш в зоне Лиги чемпионов. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями противостояния на «Либерти».

Суонси

Фанаты «Суонси» успели соскучиться по победам. В последний раз валлийцы выигрывали в Премьер-лиге ещё в начале марта, когда смогли разгромить «Вест Хэм» (4:1). С тех пор команда Карлуша Карвальяла провела пять матчей, в которых добилась трёх ничьих при двух поражениях. «Лебеди» располагаются аккурат над зоной вылета, имя отрыв в четыре очка. Какой-то запас имеется, но точно не такой, чтобы чувствовать себя комфортно за три недели до финиша чемпионата. Ведь конкуренты на финише должны активизироваться, ощутив перспективу вылета в Чемпионшип.

Федерико Фернандес и Кайл Бартли под вопросом у «Суонси», в то время как Лучано Нарсинг полностью восстановился. Лерой Фер, Вильфрид Бони и Лерой Фер травмированы, а Тэмми Абрахам не сыграет из-за условий аренды.

Челси

На прошлой неделе «Челси» обыграл «Саутгемптон» и вышел в финал Кубка Англии. Выигрыш трофея может помочь команде Антонио Конте скрасить впечатления от неважного сезона. Если же говорить о Премьер-лиге, то лондонцы имеют невысокие шансы ворваться в зону Лиги чемпионов. «Пенсионеры» сократили отставание от «Тоттенхэма» до пяти очков, но надеяться ещё на несколько осечек «шпор» крайне сложно — календарь у северных лондонцев на финише сезона несложный.

Где смотреть матч

Игру на «Либерти», которая стартует в 19:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Суонси" — «Челси»: +1=4-8. Разница мячей: 11-27.

Первый круг: 0:1.

"Суонси" лишь раз обыграл «Челси» в Премьер-лиге — в апреле 2016-го года. В остальных двенадцати матчах лондонцы одержали двенадцати побед при четырёх ничейных результатах.

Интересные факты

— «Суонси» в этом сезоне обыграл «Арсенал» и «Ливерпуль».

— «Суонси» не проигрывал дома в 5 последних домашних матчах Премьер-лиги.

— Антонио Конте может одержать 50 победу в Премьер-лиге в 73 матче. Быстрее эту отметку покоряли только два тренера АПЛ — Жозе Моуринью (63 матча) и Хосеп Гвардиола (69).

— Оливье Жиру забил 2 гола и сделал 2 ассиста в четырёх матах на стадионе «Либерти», когда выходил в стартовом составе.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Суонси" не проигрывал в пяти последних домашних матчах Премьер-лиги, сумев обыграть за этот период даже «Ливерпуль» и «Арсенал». Тем не менее, «Челси» просто обязан выигрывать, ведь только в случае стопроцентного набора очков на финише лондонцы могут мечтать о путёвке в Лигу чемпионов. Наша ставка: «Победа „Челси“ с коэффициентом 1.5.