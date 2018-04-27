Зобнин: «Наши фанаты ведут себя гораздо спокойнее, нежели их европейские коллеги»

— Российский футбол часто обвиняют в чрезмерной агрессии. У вас подрастает сын, он будет посещать стадионы?

— Конечно, он будет ходить на футбол. Как минимум на мои матчи. В целом, единственное, что может омрачить поход на игру с детьми — это мат. Это не очень хорошо, но с этим вряд ли можно что-то сделать. Это проявление эмоций. Через крепкое словцо они вроде как передаются сильнее. На поле такая же ситуация.

— А в целом?

— Никогда на себе не ощущал по-настоящему агрессивной атмосферы в России. Мне есть с чем сравнивать. С «Динамо» ездили в Грецию, вот там действительно было опасно и во время матча в тебя могло что-то прилететь с трибун. Перед выездным матчем с «Наполи» местные фанаты и вовсе бросались прямо на наш автобус. В этом сезоне «Спартак» и наши болельщики столкнулись с не самым приятным приёмом в Бильбао. Так что, я многое видел и могу с уверенностью сказать, что наши фанаты ведут себя гораздо спокойнее, нежели их европейские коллеги.