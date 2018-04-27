Суарес — Иньесте: «К счастью, у меня еще есть время, чтобы насладиться твоей компанией»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сегодня на специальной пресс-конференции, на которой капитан команды Андрес Иньеста объявил о том, что. Тем не менее, уругваец выразил восхищение своим одноклубником посредством поста в социальной сети Twitter.

«Сегодня ты озвучил свое решение, но, к счастью, у меня еще есть время, чтобы насладиться твоей компанией, мой друг! Ты топ-капитан», — написал Суарес в своем «твиттере».

До конца сезона «Барселоне» предстоит провести еще 5 матчей. Ожидается, что Иньеста продолжит карьеру в китайском клубе «Чунцин Лифань».