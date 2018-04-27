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Теплоэнергетики со всей страны съехались в Самару на финал межрегионального конкурса профмастерства
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Теплоэнергетики со всей страны съехались в Самару на финал межрегионального конкурса профмастерства 

ТРК Губерния 30 минут назад
Укротить огонь за считаные секунды. Навыки пожаротушения продемонстрировали команды теплоэнергетиков из разных уголков страны — в финале межрегионального конкурса профмастерства. Площадкой решающего этапа стала Самарская ТЭЦ. Какие испытания преодолели лучшие в своём деле и кто стал победителем.
Потушить языки пламени и устранить угрозу, причём за короткое время, для них — дело привычное. В межрегиональном конкурсе профмастерства среди сотрудников электростанций холдинга «Т Плюс» участвуют лучшие. Самарский регион представляет команда ТЭЦ ВАЗа, завоевавшая на прошлых соревнованиях 1 место. Однако на этот раз автозаводцы стали третьими.
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