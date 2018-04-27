Теплоэнергетики со всей страны съехались в Самару на финал межрегионального конкурса профмастерства

Укротить огонь за считаные секунды. Навыки пожаротушения продемонстрировали команды теплоэнергетиков из разных уголков страны — в финале межрегионального конкурса профмастерства. Площадкой решающего этапа стала Самарская ТЭЦ. Какие испытания преодолели лучшие в своём деле и кто стал победителем.