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С. Фёдоров: у Фетисова есть свои понятия по ЦСКА, моменты несогласия
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С. Фёдоров: у Фетисова есть свои понятия по ЦСКА, моменты несогласия 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал об отношении к прославленному защитнику Вячеславу Фетисову и его высказываниям в отношении армейского клуба.
«С Фетисовым общался до пресс-конференции в честь его 60-летия. И вообще по мере возможности общаюсь. Сложно что-то комментировать, многое произошло у Вячеслава Александровича в жизни, и в жизни ЦСКА. Лично у меня с ним хорошие, дружеские отношения. Что-то сложно сказать по истории, где тебя не было у истоков и не знаешь начала, середины или конца этой истории. Взрослый человек Вячеслав Александрович, у него есть свои понятия, какие-то моменты, с которыми он не согласен, поэтому это его позиция», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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