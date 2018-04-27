Георгий Ярцев: «Почему виновником в поражении от „Тосно“ называют Глушакова, а не Промеса или Фернанду?»

Легендарный бомбардир и тренер «Спартака» Георгий Ярцев в интервью «СЭ» отметил, что в игре красно-белых в матче 27-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:3) ощущалось безволие и обреченность. Ярцев также добавил, что не стоит всю вину за поражение в полуфинале Кубка России от «Тосно» (1:1, пен. — 4:5) сваливать на полузащитника Дениса Глушакова.

Комбаров и другие причины, почему «Спартак» в обороне хуже «Амкара»

— Причина грубейших ошибок обороны «Спартака» в отсутствии в ней классных защитников или в их слабом взаимодействии?

— Не такие уж плохие в распоряжении Карреры защитники. А вот то, что моментами они действуют безалаберно, позволяют себе непростительные вольности, очевидно. Особенно это относится к Боккетти и Таски. Да и Дмитрий Комбаров в «Тосно» удивил не свойственными ему ошибками.

— Матч с «Ахматом» также не стал исключением…

— Увы. Здесь еще в игре чемпиона ощущалось какое-то безволие и обреченность.

— С таким настроением «Спартаку» нереально побороться за золото чемпионата?

— С таким, да. Надеюсь, спартаковцы уже провели работу над ошибками, результаты которой мы увидим во встрече с «Амкаром». Победа в ней поможет удачно финишировать — в зоне Лиги чемпионов. И в воскресенье, в Перми, это должно гнать футболистов вперед!

— Как восприняли то, что виновником черного полуфинала называют Глушакова?

— Как несусветную глупость! А почему тогда не называют Промеса, не использовавшего несколько верных моментов, или Фернанду, который тоже не забил свой послематчевый пенальти? Виноваты все, кто выходил в тот вечер на поле! И нечего вешать всех собак на одного капитана команды.

— А как вам внезапно возникший вопрос — Глушаков или Каррера?

— Не хочу его обсуждать. Даже если он существует внутри команды, то должен быть решен в пользу ее интересов. Иначе «Спартак» вернется на те позиции, где пребывал предыдущие 16 лет. (Александр ЛЬВОВ)

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