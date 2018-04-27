В губернии прошел VII Региональный инклюзивный бал

Это уникальный проект, который объединяет на одной площадке танцоров разных возрастов, физических возможностей и уровня хореографической подготовки. Приобщилась к ритмам польки и кадрили и наша съемочная группа.

Традиционное начало, как и на любом балу, — торжественный полонез. Также в программе полька, кадриль, медленный и фигурный вальсы и даже старинный шотландский народный танец экосез. Участники бала оттачивали па в течение месяца. Здесь собрали 4 десятка человек с инвалидностью и без, умеющих танцевать и совсем не знакомых с хореографией, уверенно чувствующих себя на сцене и тех, кто публичных выступлений боится. За несколько лет существования проекта его организаторы существенно модернизировали программу, самарский опыт проведения инклюзивного бала уже шагнул за пределы региона.

Основной темой бала выбрали цветы — принты и узоры украсили наряды дам и костюмы кавалеров. Нововведение этого года — два мастер-класса по танцам.

Организаторы подчеркивают, это не бал для инвалидов и волонтеров. Это бал для всех, кто хочет побывать в сказке и на пару часов оказаться в начале ХХ века.