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В губернии прошел VII Региональный инклюзивный бал
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В губернии прошел VII Региональный инклюзивный бал 

ТРК Губерния 1 час назад
Это уникальный проект, который объединяет на одной площадке танцоров разных возрастов, физических возможностей и уровня хореографической подготовки. Приобщилась к ритмам польки и кадрили и наша съемочная группа.
Традиционное начало, как и на любом балу, — торжественный полонез. Также в программе полька, кадриль, медленный и фигурный вальсы и даже старинный шотландский народный танец экосез. Участники бала оттачивали па в течение месяца. Здесь собрали 4 десятка человек с инвалидностью и без, умеющих танцевать и совсем не знакомых с хореографией, уверенно чувствующих себя на сцене и тех, кто публичных выступлений боится. За несколько лет существования проекта его организаторы существенно модернизировали программу, самарский опыт проведения инклюзивного бала уже шагнул за пределы региона.
Основной темой бала выбрали цветы — принты и узоры украсили наряды дам и костюмы кавалеров. Нововведение этого года — два мастер-класса по танцам.
Организаторы подчеркивают, это не бал для инвалидов и волонтеров. Это бал для всех, кто хочет побывать в сказке и на пару часов оказаться в начале ХХ века.
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