В Москве состоялась рабочая встреча Павла Колобкова и Сергея Лаврова

В пятницу, 27 апреля, в Москве состоялась рабочая встреча Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова . Главы ведомств обсудили основные вопросы мировой спортивной политики, в том числе касающиеся защиты прав спортсменов.

"Мы постоянно взаимодействуем с международными организациями в области спорта, которые сейчас активизировались и вносят изменения во все важнейшие документы. Это и Конвенция Совета Европы против применения допинга, и Конвенция ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте, и Кодекс WADA , — отметил Павел Колобков. — Недавно Россия ратифицировала новый документ — Конвенцию Совета Европы по безопасности при проведении спортивных соревнований, подписала документ о борьбе с манипуляциями в соревнованиях".

"Сейчас с нашим участием Совет Европы обсуждает возможность принятия всеобъемлющего документа, который касается защиты прав спортсменов, — сообщил глава Минспорта России. — К сожалению, спортсмен в последнее время находится в неком зависимом положении, и часто его права нарушаются. Это стало заметно не только нам, но и всему международному спортивному сообществу. Поэтому защита прав спортсменов, защита всего спортивного движения — это основное, на чём мы сейчас концентрируемся. Уверен, что наш вклад в эту работу будет принят, и мы сможем реализовать все инициативы".

"Абсолютно согласен с Вашей мыслью о том, что спортсмены — это главное в том, что касается всех наших усилий по продвижению высоких идеалов олимпизма, — сказал Сергей Лавров. — Международное спортивное движение во всех своих ипостасях должно руководствоваться именно интересами спортсменов, а не бюрократическими играми, не соображениями политической борьбы, геополитических расчетов, попыток изолировать кого-то, наказать".