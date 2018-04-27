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МХЛ опасается, что не все клубы смогут предоставить финансовые гарантии на следующий сезон
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МХЛ опасается, что не все клубы смогут предоставить финансовые гарантии на следующий сезон 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Управляющий директор Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов выразил опасение, что не все клубы смогут предоставить финансовые гарантии на следующий сезон. Об этом он рассказал журналистам.
"Мы до 1 мая собираем подтверждения и финансовые гарантии от клубов, которые будут заявляться, и будем уже составлять календарь, — сказал Морозов. — Его принимает совет директоров, который должен состояться 20 июля. На данный момент есть опасения, что мы можем кого-то потерять. Работаем в этом направлении, хотим оставить 32-34 клуба, это оптимально, потому что удобно ложится календарь".
МХЛ была основана в 2009 году. В первом сезоне приняли участие 22 клуба. Сейчас в лиге выступают 33 команды. Победителем прошедшего сезона стал ярославский «Локо».
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