Конте: Салах стал сильнее и вырос благодаря опыту в Италии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением об игре нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха . Об этом сообщает «Советский спорт».

"Думаю, что мы должны сравнить нынешнего Салаха с ним четырехлетней давности. Думаю, что Мохамед стал сильнее и вырос.

Думаю, что опыт в Италии очень важен для него, поэтому теперь я уверен, что он отличный игрок по сравнению с прошлым", — цитирует Football Italia Конте.