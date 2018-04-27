В Вологде открылся межрегиональный хоккейный турнир «Кубок Победы»

Турнир открылся сегодня в Вологде в Ледовом дворце. В соревнованиях, посвященных предстоящему Дню Победы, принимают участие 8 юношеских команд из Вологодской, Ярославской, Архангельской областей, Республики Коми и Пермского края. Областную столицу представляет ХК «Вологда».

«Эта команда 2005 года — флагман нашего детского городского хоккея. Это первая команда, которая хорошо организована и действует с открытия Ледового дворца. Команда добилась больших успехов на межрегиональной арене. Дважды выступала в турнире «Золотая шайба», в Сочи — два года назад и в этом году в финале — в г. Дмитрове. Также эта команда является чемпионом первенства межрегиональной федерации хоккея «Золотое кольцо», бронзовыми призерами Северо-Западного федерального округа. В области это одна из сильнейших любительских команд с игроками 2005 года рождения», — рассказал исполнительный директор Федерации хоккея Вологды Сергей Лукинов.

Свою репутацию вологжане сегодня подтвердили. В первом матче юные спортсмены обыграли команду Пермского края со счетом 7:1. Во второй встрече оставили позади хоккеистов из Сосногорска — 11:0. Завтра ребята встретятся с командой из Рыбинска. Поддержать вологодских хоккеистов могут все желающие.

Добавим, победители и призеры состязаний получат кубки и медали. Памятные призы ждут и остальных участников турнира.