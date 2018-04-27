Венгер: «У нас с Фергюсоном сформировалась сильная связь с нашими клубами и история любви»

"Сейчас наши взаимоотношения мирные. Мы оба успокоились, со временем уважение берет верх. Вы знаете, что мы часто противостояли друг другу и долгое время были связаны со своими клубами. Для нас обоих это была не просто работа в футбольном клубе, у нас сформировалась сильная связь с нашими клубами и история любви. У него с «Манчестер Юнайтед», у меня с «Арсеналом».

Мы с Фергюсоном стали ближе, хорошо общаемся, каждый хранит свои воспоминания" — приводит слова Венгера Goal.com.