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Венгер: «У нас с Фергюсоном сформировалась сильная связь с нашими клубами и история любви»
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Венгер: «У нас с Фергюсоном сформировалась сильная связь с нашими клубами и история любви» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал об отношениях с экс-тренером "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном.
"Сейчас наши взаимоотношения мирные. Мы оба успокоились, со временем уважение берет верх. Вы знаете, что мы часто противостояли друг другу и долгое время были связаны со своими клубами. Для нас обоих это была не просто работа в футбольном клубе, у нас сформировалась сильная связь с нашими клубами и история любви. У него с «Манчестер Юнайтед», у меня с «Арсеналом».
Мы с Фергюсоном стали ближе, хорошо общаемся, каждый хранит свои воспоминания" — приводит слова Венгера Goal.com.
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