Второй четвертьфинал Межрегиональной лиги КВН «Самара» порадовал любителей игры

Команды шутили о вечном и демонстрировали фантазию. Нестандартные идеи кавээнщиков оценил и Владимир Маркин

На сцене «Звезды» — драйв и жара. Ещё бы, вторая 1/4 Межрегиональной лиги КВН «Самара» вновь бросила в бой свежие юмористические силы. Лица, залу знакомые, поэтому и встречают кавээнщиков бодро. За путёвку в полуфинал сражаются шесть команд. Настроение с самого начала задаёт и ведущий Александр Волохов.

Темы, как всегда, выбрали актуальные и жизненные. Впрочем, кавээновская фантазия границ не знает, поэтому смешное рождается практически из всего, до чего доходят творческие мысли.

Четвертьфинал, как своеобразный трамплин, главное — набрать нужный темп для попадания в 1/2. Времени расслабиться у участников не было, каждый день репетиции. Выступления каждого коллектива старательно, как маленькое произведение искусства, шлифовали и редакторы.

После четвертушек у команд — отдых — целое лето. А уже осенью на сцене «Звезды» они вновь встретятся в в полуфинальных играх.