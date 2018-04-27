Ещё
Второй четвертьфинал Межрегиональной лиги КВН «Самара» порадовал любителей игры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Второй четвертьфинал Межрегиональной лиги КВН «Самара» порадовал любителей игры 

ТРК Губерния 1 час назад
Команды шутили о вечном и демонстрировали фантазию. Нестандартные идеи кавээнщиков оценил и Владимир Маркин.
На сцене «Звезды» — драйв и жара. Ещё бы, вторая 1/4 Межрегиональной лиги КВН «Самара» вновь бросила в бой свежие юмористические силы. Лица, залу знакомые, поэтому и встречают кавээнщиков бодро. За путёвку в полуфинал сражаются шесть команд. Настроение с самого начала задаёт и ведущий Александр Волохов.
Темы, как всегда, выбрали актуальные и жизненные. Впрочем, кавээновская фантазия границ не знает, поэтому смешное рождается практически из всего, до чего доходят творческие мысли.
Четвертьфинал, как своеобразный трамплин, главное — набрать нужный темп для попадания в 1/2. Времени расслабиться у участников не было, каждый день репетиции. Выступления каждого коллектива старательно, как маленькое произведение искусства, шлифовали и редакторы.
После четвертушек у команд — отдых — целое лето. А уже осенью на сцене «Звезды» они вновь встретятся в в полуфинальных играх.
ТРК Губерния: последние новости
Теплоэнергетики со всей страны съехались в Самару на финал межрегионального конкурса профмастерства В губернии прошел VII Региональный инклюзивный бал Юные легкоатлеты Самары приняли участие в городской эстафете ко Дню Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение24
Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии2
Родченкова предложили «раздолбать»51
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную20
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского5
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение