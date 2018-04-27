Алексей Морозов: До 1 мая собираем подтверждения и финансовые гарантии от клубов, которые будут заявляться в МХЛ

ТАСС. — Мы до 1 мая собираем подтверждения и финансовые гарантии от клубов, которые будут заявляться, и будем уже составлять календарь. Его принимает совет директоров, который должен состояться 20 июля. На данный момент есть опасения, что мы можем кого-то потерять. Работаем в этом направлении, хотим оставить 32-34 клуба, это оптимально, потому что удобно ложится календарь, — приводит слова Морозова Напомним, что в минувшем сезоне МХЛ «Локо» в финале Кубка Харламова обыграл «СКА-1946», выиграв серию со счетом 4-2.