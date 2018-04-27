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Юные легкоатлеты Самары приняли участие в городской эстафете ко Дню Победы
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Юные легкоатлеты Самары приняли участие в городской эстафете ко Дню Победы 

ТРК Губерния 1 час назад
Более 30 команд из школ, высших и средних специальных учебных заведений коллективно преодолевали дистанцию 4 тысячи 300 метров. Почему было важно стать лучшим на первом этапе и как Самара становится одним из самых беговых городов — в сюжете Антона Вашурина.
На протяжении всей дистанции спортсмены бежали практически вровень. Самой стабильной оказалась 133-я школа: на последних этапах эстафеты эта команда оторвалась от конкурентов и завоевала золото.
Традиционная эстафета ко Дню Победы проводится уже несколько десятков лет. Совсем недавно в Самаре прошёл «Космический забег», где участвовало около тысячи человек.
А 6 мая стартует «Фестиваль бега», где главная дистанция — 1586 метров — в честь даты основания Самары.
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