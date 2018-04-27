Футбольная распродажа в GearBest: смотри матчи любимой сборной с комфортом!

Близится Чемпионат мира по футболу, который на этот раз пройдет именно в нашей стране, однако цены на билеты на большинство матчей уж больно кусаются, особенно с учетом билетов до нужного города и аренды там жилья. Интернет-магазин GearBest нашел отличный способ решения вопроса о присутствии на нужных матчах за минимальные деньги.

Все оказалось просто и в то же время гениально: чтобы посмотреть матч нужной сборной, можно даже не выходить из дома или не уезжать с дачи: достаточно принять участие в новой акции GearBest, в рамках которой он снизил цены на десятки ТВ-приставок и даже проекторов. Только представьте: вы сможете болеть за любимую команду, сидя на уютном диване и смотря онлайн-трансляцию на большом экране, да еще и в компании друзей и без необходимости находиться в толпе незнакомых людей! Это ли не рай на земле? Цены, на самом деле, рухнули очень сильно: к примеру, ТВ-приставку Xiaomi Mi TV Box можно купить всего за $59, а модель А95Х Pro с 2 Гб ОЗУ, 16 Гб ROM и поддержкой 4К-видео — и вовсе за $37 с купоном «GBA95X1». На проекторы скидка и вовсе достигает 20%: модель Alfawise A8 с пультом ДУ, к примеру, можно взять за $73, а Uhappy A11 с яркостью 2000 люмен — не более чем за $120.

Эти устройства позволят вам смотреть матчи даже при отсутствии телевизора — достаточно будет всего лишь одной стены, и весь видеоряд будет транслироваться на нее, что дает возможность болеть за ту или иную сборную без отрыва от отдыха за городом. Разумеется, это далеко не все устройства, представленные в каталоге распродажи — их здесь более 30, и вы можете найти здесь не только проекторы и ТВ-приставки, но также различные аксессуары к ним, включая специальные пульты управления, которые заменят вам мышку и клавиатуру. К примеру, это Viboton i8 Plus Mini — устройство, сочетающее в себе QWERTY-клавиатуру с подсветкой и тачпад, как у ноутбука. Стоит оно всего $12 с бесплатной доставкой по России.