Новые члены и руководитель молодежной избирательной комиссии утверждены в Подмосковье

Руководитель и новые члены молодежной избирательной комиссии Подмосковья были утверждены на заседании Мособлизбиркома.

Сегодня утвердили новых 14 членов и руководителя молодежной избирательной комиссии

По словам Коноваловой, руководителем молодежной избирательной комиссии может стать член Мособлизбиркома Дарья Косова.

Молодежная избирательная комиссия Подмосковья помогает повысить уровень правовой культуры молодых и будущих избирателей, проводит обучение для организаторов выборов, а также участвует в организации выборов на территории региона и формирует интерес среди молодого населения к вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов, референдумов.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб «Молодой гвардии» Подмосковья признан лучшим на федеральном образовательном форуме.