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Новые члены и руководитель молодежной избирательной комиссии утверждены в Подмосковье
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Новые члены и руководитель молодежной избирательной комиссии утверждены в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Руководитель и новые члены молодежной избирательной комиссии Подмосковья были утверждены на заседании Мособлизбиркома.
Сегодня утвердили новых 14 членов и руководителя молодежной избирательной комиссии
Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркома.
По словам Коноваловой, руководителем молодежной избирательной комиссии может стать член Мособлизбиркома Дарья Косова.
Молодежная избирательная комиссия Подмосковья помогает повысить уровень правовой культуры молодых и будущих избирателей, проводит обучение для организаторов выборов, а также участвует в организации выборов на территории региона и формирует интерес среди молодого населения к вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов, референдумов.
Ранее сообщалось, что избирательный штаб «Молодой гвардии» Подмосковья признан лучшим на федеральном образовательном форуме.
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