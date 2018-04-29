Сборная КЧР победила на турнире по дзюдо памяти вице-премьера республики Ансара Тебуева

ЧЕРКЕССК, 29 апреля. / ТАСС /. Команда Карачаево-Черкесии победила на всероссийском традиционном турнире по дзюдо памяти заместителя председателя правительства КЧР Ансара Тебуева, завершившегося в воскресенье в Черкесске. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований.

"Турнир, посвященный памяти Ансара Тебуева, в этом году проводился в 11-й раз. В командном зачете победу одержала сборная Карачаево-Черкесии, наши спортсмены завоевали 6 золотых медалей. На втором месте дзюдоисты Кабардино— Балкарии, третьей стала команда Ингушетии", — сообщили в оргкомитете.

Трехдневный турнир прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Купол» в Черкесске. Схватки проводились в 10 весовых категориях. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов юга России 2001-2003 годов рождения.