Стену памяти длиной 300 метров откроют в Черкесске

Стена памяти с портретами 5 000 солдат появится в Черкесске, сообщает «Интерфакс-Юг»

Открытие нового памятника приурочили ко Дню Победы 9 Мая. Такую стену устанавливают в Черкесске ежегодно, но если в 2016 году на ней было всего 2 800 фотографий участников ВОВ, то теперь их будет больше 5 000.

Трёхсотметровую стену с фотографиями героев установят на главной пешеходной улице города — Первомайском мини-Арбате. На 60 стендах напишут имена живущих и покойных участников ВОВ из Карачаево-Черкесии. Среди них 29 героев СССР и России, восемь кавалеров ордена Славы трёх степеней и восемь участников боёв за освобождение Черкесска.

Центральный памятник для мемориала уже везут в Черкесск. На нём указаны почти 4 000 фамилий жителей города, сражавшихся на разных фронтах Великой Отечественной войны.