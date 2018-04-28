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Стену памяти длиной 300 метров откроют в Черкесске
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Стену памяти длиной 300 метров откроют в Черкесске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Стена памяти с портретами 5 000 солдат появится в Черкесске, сообщает «Интерфакс-Юг».
Открытие нового памятника приурочили ко Дню Победы 9 Мая. Такую стену устанавливают в Черкесске ежегодно, но если в 2016 году на ней было всего 2 800 фотографий участников ВОВ, то теперь их будет больше 5 000.
Трёхсотметровую стену с фотографиями героев установят на главной пешеходной улице города — Первомайском мини-Арбате. На 60 стендах напишут имена живущих и покойных участников ВОВ из Карачаево-Черкесии. Среди них 29 героев СССР и России, восемь кавалеров ордена Славы трёх степеней и восемь участников боёв за освобождение Черкесска.
Центральный памятник для мемориала уже везут в Черкесск. На нём указаны почти 4 000 фамилий жителей города, сражавшихся на разных фронтах Великой Отечественной войны.
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