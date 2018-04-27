Кубок Спортэк, 1 этап

«Кубок СпортЭК» — соревнования, организованные с целью получения удовольствия и выявления сильнейших спортсменов в разных возрастных группах и с разным уровнем подготовки. Соревнования являются любительскими и доступны каждому физически здоровому человеку имеющему велосипед. Трассы соревнований уровня новичек располагаются в лесопарках Екатеринбурга

Классификация дистанций — личная. Соревнования проводятся в соответствии с основными положениями «Правил проведения соревнований по маунтинбайку», дисциплина кросс-кантри. Организация мероприятия — ProBike Race Event.

1 этап пройдет 12 мая на лыжной базе «Локомотив», трасса — лесная тропа, дистанция 12 км (4 круга по 3 км)

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Решётская, 63, база Локомотив

Центр карты:

56.89312656779015,60.49581199999993

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.893127,60.495812

Дата:

пятница, апреля 27, 2018

Комментарий к дате:

12:00 Ссылка на регистрацию:

http://www.probike.info/events/bike/sportekcup/cup_sportek2018

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