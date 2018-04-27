Кубок Спортэк, 1 этап 

«Кубок СпортЭК» — соревнования, организованные с целью получения удовольствия и выявления сильнейших спортсменов в разных возрастных группах и с разным уровнем подготовки. Соревнования являются любительскими и доступны каждому физически здоровому человеку имеющему велосипед. Трассы соревнований уровня новичек располагаются в лесопарках Екатеринбурга
Классификация дистанций — личная. Соревнования проводятся в соответствии с основными положениями «Правил проведения соревнований по маунтинбайку», дисциплина кросс-кантри. Организация мероприятия — ProBike Race Event.
1 этап пройдет 12 мая на лыжной базе «Локомотив», трасса — лесная тропа, дистанция 12 км (4 круга по 3 км)
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Решётская, 63, база Локомотив
Центр карты:
56.89312656779015,60.49581199999993
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.893127,60.495812
Дата:
пятница, апреля 27, 2018
Комментарий к дате:
12:00 Ссылка на регистрацию:
http://www.probike.info/events/bike/sportekcup/cup_sportek2018
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