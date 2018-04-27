Mercedes-Benz прощается с DTM аркадной игрушкой с простенькой графикой

Mercedes-Benz вступает в свой последний сезон в DTM после 30 лет беспрерывного выступления в немецкой «кузовной» серии.

Чтобы отметить три десятилетия гонок в «кузовном» чемпионате Германии, «Мерседес» придумал простенькую игру, которая вдохновлена старыми аркадами из 1980-х или начала 1990-х. Поиграть в неё можно, если посетить специальную страницу на сайте марки.

Приятным бонусом станет возможность выиграть поездку на финал сезона, который традиционно примет «Хоккенхаймринг». Именно там те, кто покажут лучшие достижения в игрушке, сидя за домашним ПК, сразятся против друг друга в эту же аркаду в рамках гоночного уик-энда. А вот победитель ещё и на гоночном такси C63 DTM от «Мерседес» сможет проехаться.

🕹 GAMING TIME🕹 Mit dem @DTM Retro-Game ins @MercedesAMG C 63 DTM-Renntaxi! Wir feiern unser 30-jähriges DTM-Jubiläum mit einer Retro-Game Competition. 👉 https://t.co/GvwCvxPWCL #OneMoreTime #DTM pic.twitter.com/bpAQtFXNhN

— Mercedes-AMG DTM (@MercedesAMGDTM) 27 апреля 2018 г.

Напомним, что ещё в прошлом году Mercedes объявил о намерении покинуть DTM после окончания сезона-2018. Компания вместо данного чемпионата переход решила совершить в Формулу-E.

«Формула-E предлагает совершенно новый формат, позволяющий продвигать технологии будущего, — сказал Motosport.com Тото Вольфф. — Formula E предлагает производителям интересную платформу для адаптации электрических технологий под новую аудиторию».