Рано радоваться, что Родченков сдался. Потому что он не сдался

Слова можно интерпретировать очень по-разному. И выводы из слов можно делать разные. Вот Григорий Родченков отказался от своих показаний! Ричард Макларен признал бездоказательность обвинений в адрес России! Публикация мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по первым делам российских олимпийцев Сочи очень сильно воодушевила наших атлетов и чиновников, экспертов и депутатов. Они наперебой кричат о скорой победе над клеветниками российского спорта, предвкушая успешные многомиллионные иски к Родченкову с Маклареном. Но радуются они рано — на самом деле экс-глава Московской антидопинговой лаборатории не сдался и не покаялся, он даже не отказался от своих слов. И, поверьте, способен принести отечественному спорту еще много бед.

«Не видел, но подтверждаю…»

Мировое спортивное правосудие, как мы уже поняли, не только сомнительно и неповоротливо, но и неторопливо. Об Олимпиаде в Пхенчхане многие уже забыли, а CAS только сейчас начал публиковать объяснения по своим вердиктам от 1 февраля, начав с дел лыжника Александра Легкова (оправдан) и бобслеиста Александра Зубкова (признан виновным и дисквалифицирован). Именно тогда мы узнали, что Родченков никогда не давал нашим спортсменам свой знаменитый коктейль «Дюшес», не видел, как они его якобы принимали и опять же якобы манипулировали со своими допинг-пробами. Да и канадский профессор Макларен, соратник Родченкова по борьбе с российским спортом, также не был в своих обвинениях категоричен.

Но назвать это победой России никак нельзя. Скорее, наоборот. Во-первых, Родченков и Макларен вовсе не сняли свои обвинения, они просто подстраховались на случай исков о клевете. «Ничего не видел, но допинг-система в России была» — звучит вроде как абсурдно. Но исключительно для нас — не для них. Причем не только для воинственно настроенных представителей МОК и WADA , но и для куда более миролюбивых представителей арбитражного суда. Которые даже при таких показаниях сочли обвинения в адрес двукратного олимпийского чемпионата Сочи Зубкова справедливыми.

Пропаганда вместо фактов

На самом деле это пугает гораздо больше. К показаниям «сумасшедшего ученого», имидж которого намертво приклеился к Родченкову, все и раньше относились с горькой иронией. Он постоянно придумывал какие-то новые истории, вдруг доставал «из широких штанин» странные дневники, фонтанировал фантастическими обвинениями. И, конечно же, делал пластические операции, менял внешность, выступал в маске на телевизионных каналах. Он превратился в настоящего клоуна, которого нельзя воспринимать всерьез. Если так, то, по идее, все обвинения должны были рассыпаться как карточный домик. А на деле Родченкову не поверили, назвали его слова «непроверенной информацией», а обвинения, по крайней мере, частично подтвердили. Модно выражаясь, легитимировали. Хватило соли в пробе и недостаточно плотно закрытой баночки. Поэтому ни в коем случае не надо идеализировать CAS…

Хотя уже накануне Олимпиады стало ясно, что на Спортивный арбитраж особой надежды нет. Слишком сильно он зависит от МОК. Стоило главе организации Томасу Баху пригрозить, как всех оправданных CAS атлетов не допустили в Пхенчхан. И, судя по всему, пройдет это совершенно безнаказанно — без судебных последствий в виде исков. Дальше будет только хуже. Родченков и Макларен не унимаются. «Российский спорт никогда не будет чистым», — утверждает беглый россиянин. «Система, которая была в России, включала в себя людей на всех уровнях. Происходившее здесь было масштабным спортивным жульничеством», — вторит ему канадский профессор. Эта парочка пропагандистов объясняет через прессу и ТВ западным обывателям, что допинг в России был, есть и будет.

А иски где?!

Веские доказательства? Все уже поняли, что они никому не нужны. Якобы имеющее место вмешательство нашей страны в выборы президента США, фейковая химическая атака в сирийской Думе , издевательства над ведущими российскими спортсменами — всё это элементы санкционного давления на нашу страну. Которое не ослабнет, а обязательно продолжится. Родченков, находящийся под защитой ФБР , каждый месяц-два будет продолжать фонтанировать разоблачениями, публика — слушать его, развесив уши. Родченков с Маклареном и не обязаны ничего доказывать, их задача — формирование антироссийского общественного мнения. И с этим тандем справляется на «ура». Тем более, персонажи подобраны со вкусом — слегка безумный романтик и скучный, дотошный формалист…

Министр спорта России Павел Колобков пообещал юридическую поддержку пострадавшим спортсменам, но пока очереди в гражданские суды из наших сочинских олимпийцев не наблюдается. Адвокат Александра Легкова так прямо и сказал — новые иски пока не планируются. Зубков собирался подавать иск, но после отрицательного вердикта CAS его позиции крайне сомнительны. Глава федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе намерена обращаться в европейские суды, но и здесь все пока чрезвычайно расплывчато.

На данный момент есть только один, зарегистрированный еще в сентябре 2017-го, иск к Макларену в канадском суде от петербургских велосипедистов, незаконно не допущенных к Олимпиаде-2016 в Рио. Но его подача стала возможна только благодаря настырности петербургского тренера Александра Кузнецова . В феврале иск Родченкову в США предъявили биатлонистки во главе с Ольгой Зайцевой . Однако ОКР и Минспорта от этих разбирательств как-то дистанцировались.

Общая наша пассивность налицо. В то же время противники не спят, готовят апелляции на оправдательные вердикты CAS. Они-то знают, что наглость — второе счастье. Поэтому и продолжают играть на опережение, бьют первыми. А мы лишь неумело отбиваемся. А надо отбиваться умело. И быть готовым к новым скандальным откровениям Родченкова — этот господин совершенно точно не сказал своего последнего слова.

интернет-журнал «Интересант»