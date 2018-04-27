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Роджерс: «Если слухи не врут, быть может, Джеррард выбрал правильный клуб»
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Роджерс: «Если слухи не врут, быть может, Джеррард выбрал правильный клуб» 

Soccer News 51 минуту назад
Фото: Soccer News
Наставник «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о том, что тренером «Рейнджерса» может стать Стивен Джеррард.
"Честно сказать, меня эта новость несколько удивила. Если слухи не врут, быть может, Стиви выбрал правильный клуб. Он всегда хотел стать тренером. Я знаю это со времен, когда работал с ним в «Ливерпуле». Он жил с этой целью, еще когда играл в клубе и был капитаном сборной Англии" — приводит слова Роджерса FourFourTwo.
Напомним, что в настоящее время Джеррард тренирует молодежную команду «Ливерпуля».
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