Роджерс: «Если слухи не врут, быть может, Джеррард выбрал правильный клуб» 

Наставник «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о том, что тренером «Рейнджерса» может стать Стивен Джеррард.
"Честно сказать, меня эта новость несколько удивила. Если слухи не врут, быть может, Стиви выбрал правильный клуб. Он всегда хотел стать тренером. Я знаю это со времен, когда работал с ним в «Ливерпуле». Он жил с этой целью, еще когда играл в клубе и был капитаном сборной Англии" — приводит слова Роджерса FourFourTwo.
Напомним, что в настоящее время Джеррард тренирует молодежную команду «Ливерпуля».