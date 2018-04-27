Роджерс: «Если слухи не врут, быть может, Джеррард выбрал правильный клуб»

"Честно сказать, меня эта новость несколько удивила. Если слухи не врут, быть может, Стиви выбрал правильный клуб. Он всегда хотел стать тренером. Я знаю это со времен, когда работал с ним в «Ливерпуле». Он жил с этой целью, еще когда играл в клубе и был капитаном сборной Англии" — приводит слова Роджерса FourFourTwo.

Напомним, что в настоящее время Джеррард тренирует молодежную команду «Ливерпуля».