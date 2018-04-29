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Гасли: «Уже видел, как взлетаю в воздух. Это самый страшный момент карьеры»
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Гасли: «Уже видел, как взлетаю в воздух. Это самый страшный момент карьеры» 

SPORT24.ru 53 минуты назад
Фото: F1News.ru
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли рассказал, что почувствовал в момент, когда в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 чуть не врезался на большой скорости в замедлившегося напарника Брендона Хартли.
«Было правда страшно, это самый страшный момент моей карьеры. На последней попытке я был за Брендоном, ехал на своем круге, шел с опережением примерно в семь десятых. Не знаю, что произошло с ним, он очень сильно замедлился, почти остановился! А я ехал на скорости 320 км/ч.
Я пытался его обрулить, но был почти уверен, что аварии не избежать. Я уже видел, как взлетаю в воздух. Не знаю, как мне удалось увернуться», — цитирует Гасли.
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