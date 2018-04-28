«Кайзерслаутерн» вылетает в третью Бундеслигу

«Кайзерслаутерн» потерял математические шансы на сохранение прописки во второй Бундеслиге.

В матче 32-го тура немецкой второй Бундеслиги «Кайзерслаутерн» на выезде проиграл «Арминии» со счетом 3:2, упустив преимущество в два мяча.

Таким образом, у «красных дьяволов» не осталось шансов на сохранение прописки в дивизионе и следующий сезон впервые в своей 118-летний истории они начнут в третьей Бундеслиге.

В первой Бундеслиге «Кайзерслаутерн» в последний раз выступал в сезоне-2011/12.