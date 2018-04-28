«Кельн» уступил «Фрайбургу» и вылетел из бундеслиги 

В составе победителей дублем отметился Нильс Петерсен, еще один мяч забил Лукас Голер, а Кристиан Гюнтер не реализовал пенальти. У «Кельна» дубль сделал Леонардо Биттенкурт.
«Кельн» с 22 очками остался на последнем месте и потерял шансы сохранить место в бундеслиге. У «Фрайбурга» 33 очка и 14-е место.
В следующем туре «Кельн» примет «Баварию», а «Фрайбург» на выезде сыграет с «Боруссией» (Менхенгладбах).
Чемпионат Германии Бундеслига 32-й тур «Фрайбург» — «Кельн» — 3:2 Голы: Петерсен, 14, 52, Голер, 90+2 — Биттенкурт, 82, 87 На 23-й минуте Гюнтер («Фрайбург») не реализовал пенальти (вратарь)