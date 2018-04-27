Звёзды КХЛ, которые становятся неограниченно свободными агентами

На Шипачёва претендуют «Авангард» и «Салават», а «Ак Барсу» нужно удержать Азеведу.

1 мая в КХЛ отрывается трансферное окно и на рынок свободных агентов выйдет достаточно много мастеровитых игроков. Называем 10 игроков с именем, которые через несколько дней станут неограниченно свободными агентами.

Вадим Шипачёв

“Хватит это терпеть” — именно эта фраза одного небезызвестного политика приходит на ум, когда смотришь на то, каким получился прошлый сезон у Шипачёва. У Вадима не заладилось в Северной Америке, но и в России счастья он не обрёл: Олег Знарок заточил зуб на форварда за то, что он подписал контракт с «Вегасом» во время ЧМ. Как итог — всего один матч на Олимпиаде, практически полностью пропущенный плей-офф и неясные перспективы. В СКА он не останется, сейчас на Шипачёва претендуют «Авангард» и «Салават Юлаев».

Канадец совершенно заслуженно стал MVP Кубка Гагарина. И, кстати, это первый в нашей иностранец, которому это удалось. Само собой, вряд ли сейчас Джастин сидит без предложений. Какой-то конкретики на данный момент нет, но, само собой, казанцам нужно приложить все усилия к тому, чтобы сохранить своего лучшего форварда.

Год назад 37-летний защитник дебютировал за сборную Канады на чемпионатах мира. А после этого он подписал пробный контракт с «Лос-Анжелес Кингз». Казалось бы, что карьера Криса в самом её конце сделала неожиданный скачок наверх Но нет. Соглашение с «королями» было расторгнуто, и Ли вернулся в Магнитогорск. Но его статистика была уже не столь впечатляющей, как в былые годы. «Металлургу» нужно омоложение состава, и поэтому команде, рано или поздно, придётся расстаться с заслуженными ветеранами. Хоть и будет это непросто.

Так же пока не ясно будущее одного из лучших иностранных вратарей лиги Микко Коскинена. По нашей информации, он договорился с «Эдмонтоном» о двухлетнем контракте на сумму в пять миллионов долларов. Что ж, здесь, в России финн уже всё выиграл. Настало время попробовать себя океаном.

Заканчивается контракт и у Богдана Киселевича. Перед ним также маячит перспектива выступления в НХЛ, пусть пока не столь явная, как у Коскинена. Но она есть, и её необходимо использовать. И чемпионат мира, на который Богдан не поедет только в случае крайнего форс-мажора — это отличный шанс показать себя перед энхаэловскими боссами.

Пару лет назад опытный игрок обороны решил попробовать себя в НХЛ. Получилось не очень удачно и летом 2016-го он вернулся в Россию и подписал контракт с «Авангардом», где с ходу стал капитаном команды. Но контракт подошёл к концу, и с будущим Евгения пока что есть неопределённость. Против Евгения играет его солидный возраст, который отчасти перекрывает его игровые качества. Вряд ли кто-нибудь сейчас станет с ним подписывать контракт на два-три года. Если брать клубы гранды, то было бы интересно увидеть Медведева в условном «Салавате». Думается, что он сумел бы убрать бардак в обороне уфимской команды, который время от времени наступал в прошлом сезоне.

Согласитесь, было бы очень символично и красиво, если бы под конец карьеры Попов вернулся в родной «Авангард»? Не сомневаемся, что болельщики из Омска очень этого ждут. Пока что о будущем опытного форварда нет никакой информации. Показательно, что в свои 37 Александр играет в первом звене «армейского» коллектива, практически не уступая по «физике» более молодым партнёрам. Молодым ребятам из ЦСКА очень нужен такой дядька, который в любой момент может помочь правильным советом. Оставить Попова в ЦСКА будет правильным решением.

Подходит к концу соглашение и у капитана «Ак Барса» Александра Свитова. Но, по правде говоря, слабо верится в то, что стороны не сумеют договориться. Да, в этом сезоне Александр стал чаще травмироваться, да и забивать у него получалось реже, чем обычно. Но любой команде нужны духовитые люди, которые могли бы быть лидерами, и Александр — один из них. Думаем, что Свитов всё-таки останется в «Ак Барсе», пусть ему и придётся слегка поумерить свои финансовые аппетиты.

Перед началом прошлого сезона Пережогин был одним из самых высокооплачиваемых игроков омской команды с зарплатой около 90 миллионов рублей в год. С форвардом тогда заключили контракт на пониженных условиях. Но по ходу чемпионата Александр травмировался, да и в целом его результативность была не столь высокой, как в былые времена. Показательными являются два момента. Как мы прекрасно помним, Герман Титов уже отказывался по ходу регулярного чемпионата от услуг нападающего, не взяв его в январе на выезд в Новосибирск. Да и в плей-офф наставник омичей жаловался на недостаточно хорошее движение Александра. Возможно, известному форварду в этом межсезонье придётся искать новую команду.