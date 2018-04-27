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Астахов — о Родченкове: Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
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Астахов — о Родченкове: Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! 

Национальная Служба Новостей 45 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Топ-1: Родченков изменил свои показания против российских спортсменов Павел Астахов: Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков изменил свои показания против российских спортсменов. В ходе слушаний в Спортивном арбитражном суде в Лозанне он отказался от своего заявления об участии в сдаче «чистых» проб, заготовленных заранее и инструктаже спортсменов по приёму допинга.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Получается, что таким образом показания основного свидетеля обвинения поставлены под сомнения и антироссийская позиция рассыпается на глазах. Еще до начала зимней Олимпиады в Южной Корее в «Авторских новостях» НСН я призывал активнее переходить в данном вопросе из политической плоскости в правовую. Как мы видим, обвинения против россиян рассыпаются и становятся несостоятельным. Жаль только, что Олимпийские игры уже состоялись и многие спортсмены были лишены возможности принять в них участие.
Топ-2: В России меняется порядок отмены постановления о прекращении уголовного дела Павел Астахов: В России меняется порядок отмены постановления о прекращении уголовного дела. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.
Это очень важная новация, поскольку в последнее время мы видим целый ряд уголовных дел, которые возбуждаются по событиям десяти и даже двенадцатилетней давности, которые ранее прекращались. Например, у нас в производстве есть дело одного доверителя, против которого в последние десять лет 18 раз выносили постановление о прекращении уголовного преследования. Будем надеяться, что с принятием нового закона, инициированного правительством России, число необоснованно реанимированных уголовных (и особенно — заказных) дел станет значительно меньше, а качество работа следствия несоизмеримо возрастет.
Топ-3: За два месяца с помощью системы распознавания лиц в Москве были обнаружены девять человек Павел Астахов: За последние два месяца с помощью системы распознавания лиц в московском метро были обнаружены девять человек, находившихся в розыске. Эта система может распознавать до 20 лиц в секунду, обращаясь к фотографиям из базы федерального розыска.
Такие системы работают по всем миру. Они помогают не только ловить преступников, но и искать и находить пропавших людей. Однако, эксплуатация этой системы сопровождается рядом скандалов, связанных, в частности с некорректным занесением законопослушных граждан в ряды преступников. Есть и технические накладки. Так, например, солнцезащитные очки делают распознавание лиц почти невозможным. Надо систему совершенствовать.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.
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