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Организаторы «Гонки Героев» в Подмосковье подготовили трассу с 38 препятствиями
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Организаторы «Гонки Героев» в Подмосковье подготовили трассу с 38 препятствиями 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Организаторы забега в рамках федерального проекта «Гонка Героев» приготовили для участников мероприятия 29 апреля 2018 года почти 40 препятствий на территории военного полигона Алабино в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.
"29 апреля на территории военного полигона Алабино пройдет первая в летнем сезоне 2018 «Гонка Героев». В забеге примет участие свыше 1500 человек из Москвы и других городов России. Открытие сезона запланировано на новой 9,5-километровой трассе с 38 препятствиями, среди которых 11 рукоходов. Перепады высот на трассе будут достигать 26 метров", — отметили инициаторы гонки.
Болельщики и зрители смогут поддержать родных и близких не только на финише, как это было в прошлых сезонах, но и на протяжении всего пути героев, поскольку организаторы перенесли фан-зону и стартовый городок ближе к трассе с препятствиями. Кроме того, будут представлены спортивные и развлекательные активности, среди них: батут, аквагрим, гирятлон, боксерский ринг, мас-рестлинг и VR-площадка.
"Также, в рамках летнего мероприятия будет работать детская полоса препятствий с более чем 10 испытаниями. К участию допускаются дети от 4 до 12 лет", — отмечается в сообщении.
Всероссийский забег с препятствиями «Гонка Героев» проводится с 2013 года организацией АНО «Гонка Героев» при поддержке Министерства обороны РФ. В 2017 году участниками и зрителями мероприятия стали 485 тыс. человек из 25 городов России. Спортсмены-любители преодолели 10-километровые трассы с многочисленными препятствиями. В 2017 году к проекту присоединились Германия и Азербайджан.
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