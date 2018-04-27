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Россиян заставят прилюдно вскрывать посылки
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Россиян заставят прилюдно вскрывать посылки 

News.ru 37 минут назад
Жителей РФ обяжут прямо на почте вскрывать посылки, которые были отправлены в регионы, в которых проходят матчи чемпионата мира по футболу. Более того, получателю нужно будет продемонстрировать содержимое посылки работникам отделения почтовой связи.
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