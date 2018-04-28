Улица в Перми названа в честь футбольного тренера Садырина

ПЕРМЬ, 28 апреля. / ТАСС /. Власти Перми приняли решение о присвоении одной из улиц города имени тренера и футболиста Павла Садырина , который родился в Пермском крае. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Решение о наименовании безымянной улицы в микрорайоне Ива-1 в честь Павла Садырина было принято членами Общественного совета по топонимике 28 апреля", — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что инициатива таким образом увековечить имя земляка исходила от местных спортсменов из Центра спортивной подготовки Пермского края.

Павел Садырин — мастер спорта, имеет звание заслуженного тренера РСФСР. Родился в Перми, с 1959 года начал играть в основном составе пермской «Звезды». Затем играл в "Зените" , а с 1970 года являлся капитаном команды.

После окончания игровой карьеры стал главным тренером молодежной команды, затем — основного состава «Зенита». При его руководстве санкт-петербургский клуб впервые в истории стал чемпионом СССР (в 1984 году), также привел к званию чемпиона и обладателя Кубка страны московский ЦСКА (1991). После распада СССР стал первым тренером сборной России, которую вывел на чемпионат мира 1994 года. Затем снова работал в «Зените», ЦСКА, а также казанском «Рубине» , сборной Узбекистана.

Садырин скончался 1 декабря 2001 года в результате болезни.