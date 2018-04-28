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Улица в Перми названа в честь футбольного тренера Садырина
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Улица в Перми названа в честь футбольного тренера Садырина 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ПЕРМЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Перми приняли решение о присвоении одной из улиц города имени тренера и футболиста Павла Садырина, который родился в Пермском крае. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
"Решение о наименовании безымянной улицы в микрорайоне Ива-1 в честь Павла Садырина было принято членами Общественного совета по топонимике 28 апреля", — уточнила собеседница агентства.
Она добавила, что инициатива таким образом увековечить имя земляка исходила от местных спортсменов из Центра спортивной подготовки Пермского края.
Павел Садырин — мастер спорта, имеет звание заслуженного тренера РСФСР. Родился в Перми, с 1959 года начал играть в основном составе пермской «Звезды». Затем играл в "Зените", а с 1970 года являлся капитаном команды.
После окончания игровой карьеры стал главным тренером молодежной команды, затем — основного состава «Зенита». При его руководстве санкт-петербургский клуб впервые в истории стал чемпионом СССР (в 1984 году), также привел к званию чемпиона и обладателя Кубка страны московский ЦСКА (1991). После распада СССР стал первым тренером сборной России, которую вывел на чемпионат мира 1994 года. Затем снова работал в «Зените», ЦСКА, а также казанском «Рубине», сборной Узбекистана.
Садырин скончался 1 декабря 2001 года в результате болезни.
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