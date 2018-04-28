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Власти Перми назвали улицу в честь Садырина
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Власти Перми назвали улицу в честь Садырина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Власти Перми приняли решение о присвоении одной из улиц города имени мастера спорта, заслуженного советского и российского тренера Павла Садырина, который родился в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, передает ТАСС.
"Решение о наименовании безымянной улицы в микрорайоне Ива-1 в честь Павла Садырина было принято членами Общественного совета по топонимике 28 апреля", — уточнили в администрации.
Отмечается, что инициатива увековечить имя земляка исходила от местных спортсменов из Центра спортивной подготовки Пермского края.
Раннее сообщалось, что в Московском метрополитене запустят поезд в честь 95-летия ЦСКА.
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